Психологи дали советы, как легче просыпаться по утрам зимой Психолог Мельникова: теплый халат возле кровати сделает утренний подъем проще

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Чтобы сделать утренний подъем проще и чувствовать себя бодрее, следует оставлять возле кровати большой теплый халат, посоветовала психолог Малена Мельникова. В разговоре с «Вестями Подмосковья» специалист подчеркнула, что многие люди не хотят вылезать из-под одеяла именно из-за контраста температур.

Есть вариант аккуратно отбросить одеяло, поднять по возможности прямые ноги вверх и потрясти ими. Как ни странно, это продолжает будить организм. Также лежа в кровати можно похлопать себя по всему телу, начиная с головы и заканчивая ногами, — отметила специалист.

Психолог Олеся Пономарева подчеркнула, что утром человек должен видеть вещи, которые могут его порадовать. Например, это может быть красивая комната, вдохновляющий плакат на стене или полка с растениями. В связи с этим она порекомендовала не оставлять беспорядок с вечера. Также следует придумать приятное вознаграждение за утренний подъем. Специалист советует красиво оформить завтрак или заняться любимым хобби с утра. По ее словам, просыпаться будет легче, если человек знает, что его ждет что-то приятное.

Специалисты Роспотребнадзора ранее посоветовали отказаться от диет в зимний период. Организм в холодное время года должен получать необходимое количество микроэлементов и питательных веществ.