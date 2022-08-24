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Психолог: утренние ритуалы полезны для детской психики

Психолог Лейкина заявила о пользе завтрака и зарядки для детской психики

Укрепить психическое здоровье детей поможет набор утренних ритуалов: умывание, зарядка и завтрак. Детский психолог Яна Лейкина в беседе с «Радио 1» отметила, что разговор с ребенком во время завтрака особенно важен, так как способен сформировать настрой на весь день.

Для детей очень важны полезные ритуалы и привычки. Именно они влияют на психическое здоровье, потому что ребенку важно ощущение стабильности, правильности, ощущение, что он делает что-то одобряемое, и в результате будет хорошо ему и значимым для него людям, — объяснила психолог.

Эксперт отметила, что особое место среди утренних ритуалов занимает также и завтрак занимает, он помогает детям фокусироваться на собственных потребностях. При этом важно, чтобы во время завтрака с ребёнком находились близкие, тогда он будет осознавать, что он рядом со значимым взрослым, что он ест полезные продукты. В результате у него начнет формироваться вектор внимания к себе и заботы о себе, объяснила Лейкина.

Психолог Наталья Наумова ранее рассказала, что постепенно приучать ребенка к ранним подъемам в школу нужно за месяц до начала занятий. Она также советует заполнить утро рутинными делами: начать стоит с умывания и завтрака, а затем можно выйти на прогулку или немного заняться учебой, чтобы ребенок привык к режиму.