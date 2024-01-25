Психолог указала на опасность чрезмерного контроля успеваемости ребенка Психолог Силина: сверхконтроль оценок ребенка сделает его несамостоятельным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С окончанием ребенком школы родительский контроль его успеваемости должен сокращаться, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» кандидат психологических наук Ольга Силина. По ее словам, в противном случае студент еще долго не повзрослеет и останется несамостоятельным. Как подчеркнула специалист, контроль в сфере успеваемости ребенка в вузе должен быть сбалансирован.

Строгий надзор за успеваемостью студента может способствовать отказу от взросления и самостоятельности. Вместо контроля родителям стоит попробовать другую тактику: интересоваться время от времени общим состоянием ребенка, узнавать, как дела и что нового, нравится ли обучение, — посоветовала эксперт.

Она напомнила, что несданная сессия не должна стать приговором, и в случае «заваленного» экзамена родителю нужно спокойно отреагировать на это, принять и поговорить с ребенком, а также подумать, чем и как можно его поддержать ребенка, чтобы он справился с пересдачей.

При этом, по словам психолога, если успеваемость снижена на постоянной основе, это может говорить об отсутствии у ребенка интереса к учебе. В этом случае необходимо спокойно и ненавязчиво поговорить с ним о его планах и желаниях и либо поддержать в пересдаче сессии, либо помочь в выборе другой специальности.

Ранее психолог-психотерапевт Тамерлан Заников предупредил, что современные игрушки с большим количеством интерактивных элементов мешают развивать креативное мышление у детей. Специалист подчеркнул, что также в связи с этим у детей может нарушаться мелкая моторика.