Психолог развеяла популярные и пугающие мифы о гипнозе Психолог Хадарцева призвала россиян не верить в популярные и пугающие мифы о гипнозе

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Психолог Юлия Хадарцева в беседе с NEWS.ru развеяла популярные и «пугающие» мифы о гипнозе. Она подчеркнула, что данное состояние не является наркозом. Эксперт заявила, что специалисты работают лишь «с психическим состоянием» граждан и «никакие медикаменты не используют».

Вы однозначно спокойно выйдете из гипнотического состояния без вреда для здоровья. Гипноз никогда не приведёт к летальному исходу. Второй миф — одного сеанса гипноза достаточно для излечения травм. Это тоже неправда. Гипноз, как и любая терапия, не даст результата за одну сессию. Это длительный процесс, где раз за разом вы будете получать ответы от бессознательного и трансформироваться, выходя на новый уровень, — отметила Хадарцева.

Психолог добавила, что «третий миф звучит пугающе — из гипноза можно не выйти, — но, как я говорила, гипноз — это не медикаментозная история, сеанс прерывается в любой момент».

Четвертый миф — гипноз решит все ваши проблемы. В реальности гипноз сам по себе не будет работать. Он лишь поможет вам получить ответы от вашего внутреннего «я». А далее вы уже сами вольны решать, что с этим делать. Без ваших действий ничего не изменится. Многие люди не верят в гипноз и говорят, что его не существует. Это пятый миф. На самом деле техники гипноза — это такая же расстановочная работа. Здесь мы точно так же работаем с полем и достаем травмы. Единственный момент, происходит все это в бессознательном состоянии, — заявила Хадарцева.

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