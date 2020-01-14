https://static.news.ru/photo/4c4b629a-36e9-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: N. Eckelt/blickwinkel/Global Look Press

На ощущение человеком своего счастья влияют достижения в любых сферах, от его окружения рах, окружения человека. Много зависит от того, есть ли у человека причины для выработки гормонов счастья, заявила психолог Наталья Винниченко, комментируя исследование британских учёных о так называемом «несчастном возрасте».

По её словам, существует предположение, что люди проходят несколько этапов взросления. Каждый длится семь лет.

От 0 до 7 лет — ребёнок познаёт мир. Необходимо, чтобы родители дали ему такую возможность. До 14 человек учится общаться с людьми. До 21 года получает образование. До 28 занимается созданием семьи или отношениями.

До 35 продвигается по карьерной лестнице. До 42 должен состояться как профессионал и формирует материальную базу. А до 49 лет люди уже находят место, где передают свой жизненный опыт, пишет «Москва 24».

Она добавила, что «чем полнее будут пройдены предыдущие стадии, тем легче пройдёт» этап от 42 до 49 лет, и человек станет намного счастливее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство просвещения РФ разрабатывает программу по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся российских школ.