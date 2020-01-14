На ощущение человеком своего счастья влияют достижения в любых сферах, от его окружения рах, окружения человека. Много зависит от того, есть ли у человека причины для выработки гормонов счастья, заявила психолог Наталья Винниченко, комментируя исследование британских учёных о так называемом «несчастном возрасте».
По её словам, существует предположение, что люди проходят несколько этапов взросления. Каждый длится семь лет.
От 0 до 7 лет — ребёнок познаёт мир. Необходимо, чтобы родители дали ему такую возможность. До 14 человек учится общаться с людьми. До 21 года получает образование. До 28 занимается созданием семьи или отношениями.
До 35 продвигается по карьерной лестнице. До 42 должен состояться как профессионал и формирует материальную базу. А до 49 лет люди уже находят место, где передают свой жизненный опыт,
Она добавила, что «чем полнее будут пройдены предыдущие стадии, тем легче пройдёт» этап от 42 до 49 лет, и человек станет намного счастливее.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство просвещения РФ разрабатывает программу по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся российских школ.
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