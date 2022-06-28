Психолог рассказала женщинам, как защититься от домогательств Психолог Бондаренко: для защиты от домогательств в многолюдном месте нужно резко отойти и привлечь внимание

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При домогательствах в многолюдном месте женщине нужно резко отойти и привлечь внимание, посоветовала бизнес-психолог, эксперт в области самореализации и самооценки Светлана Бондаренко. Также будет полезным обратиться к специалисту, чтобы развить уверенность и способность отстаивать границы, отметила она в разговоре с Lenta.ru.

Рекомендации следующие: резко отойти в сторону, пресечь действия громко словами, попросить помощи у рядом стоящих людей. После важно не обесценивать произошедшее, уходя в отрицание или стыд, — сказала Бондаренко.

Для восстановления личных границ она посоветовала изобразить их карандашами на бумаге, а затем тренироваться говорить «нет» хотя бы раз в неделю или каждый день. За каждое успешное возражение себя следует похвалить. Бондаренко порекомендовала высказывать претензии от своего лица: «Я вижу, что вы недовольны, но прошу вас не повышать на меня голос».

Ранее костромского тренера местной женской футбольной команды «Пантера» на два месяца посадили под стражу по подозрению в домогательствах к несовершеннолетним игрокам клуба. Против него дали показания три девочки в возрасте от 15 до 16 лет. Сам подозреваемый вину не признал.