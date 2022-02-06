Психолог рассказала родителям, как справиться с переходным возрастом детей

Переходный возраст — это нормальный период развития психики человека, ребёнок в это время не «испортился» или «покатился», просто сменились приоритеты, рассказала NEWS.ru педагог-психолог, эксперт по семейным отношениям Мила Левчук. Она утверждает, что если ранее главным авторитетом для подростка были родители, то теперь — сверстники. Изменить этого нельзя, но стоит встать на сторону ребёнка, поскольку он переживает крайне сложный период.

Она отметила, что подросток в переходном возрасте находится в постоянном стрессе. Ему нужно утвердиться среди сверстников, что бывает тяжелее сделать, чем взрослому заработать авторитет на новом рабочем месте. Подросткам приходится справляться с пробуждающейся сексуальностью, влюблённостью, учиться выстраивать отношения.

Наряду с этим возрастают нагрузки в школе. Учителя при этом запугивают приближающимися экзаменами, надо определяться с выбором профессии, готовиться к поступлению в вуз.

Искренне проникнетесь и пожалейте своего подростка, через что ему приходится пройти, чтобы повзрослеть. Будьте с ним союзниками или, если не можете помочь дельным советом, деньгами на стильную одежду и что-то дающее статус в их подростковом обществе, то хотя бы не мешайте, — советует психолог.

Эксперт подчеркнула, что не нужно создавать ребёнку дополнительных стрессов дома. Главная задача родителей — сохранить доверие и близость, разговаривать с ним как с другом, а не подчинённым. Дом останется для подростка островком спокойствия, если там его выслушивают, стараются понять, ценят его право на личное пространство. В этом случае есть шанс уберечь его от срыва, выгорания и плохой компании.

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