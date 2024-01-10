Психолог рассказала, почему некоторые мужчины мало зарабатывают Психолог Рагозина: низкий заработок может говорить о боязни ответственности

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Если не брать в расчет неудачные жизненные обстоятельства, то доход мужчины является маркером его психической зрелости, заявила в беседе с Пятым каналом клинический психолог Дарья Рагозина. По ее словам, низкий заработок может свидетельствовать о боязни мужчины брать на себя ответственность.

Специалист высказала мнение, что причина может скрываться в боязни взять на себя обязательства, дополнительную нагрузку, сложный график, принять трудное решение.

Если мужчина мало зарабатывает, это говорит о его психологической неготовности принять денежную емкость, — пояснила эксперт.

То же самое, по ее словам, касается и расточительства, когда у человека возникает бессознательное желание убрать из кошелька некомфортное количество денег. Также причиной невысокого заработка может быть детская психотравма из-за сложных отношений с родителями. Такой мужчина боится проявляться, не понимает своей ценности, занимается самоограничением, упускает возможности, а в результате денежный трафик приходит в его жизнь в скромных объемах.

Если же ничего из перечисленного мужчине не свойственно, то, возможно, он просто слишком расслабился, продолжила эксперт. По ее словам, низкий доход высвобождает время на хобби и отдых, ведение неторопливого образа жизни, человек в этом случае лишен ответственности за подчиненных и важные дела, он решает только собственные задачи, избегая страхов, волнений перенапряжения и высоких ожиданий.

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