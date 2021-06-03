Психолог объяснила, почему дети подражают казанскому стрелку

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Образ казанского стрелка Ильназа Галявиева героизируется в соцсетях. У него появились подражатели — в ряде городов подростки приходили в школу вооружёнными или угрожали расправой одноклассникам и учителям. Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова объяснила «Ридусу», почему дети и почему берутся за оружие.

По её словам, подражают Гилявиеву дети, которые обижены и чувствуют, что не способны за себя постоять. Они считают, что если действовать аналогичным образом, то можно не только отомстить за обиды, но и легко прославиться.

Дети приходят, как им кажется, к простому решению. Но какое после этого решения последствие? Они не понимают, и, когда ребят этих задерживают, они говорят, что они даже и не думали, что они что-то плохое делают, — отметила специалист.

Психолог пояснила, что обычно у таких подростков существует разобщённость с родителями. Они не рассказывают взрослым о своих проблемах и копят обиды, пока они не выливаются в трагедию. Возможно, родители давили на ребёнка своим авторитетом, отказывали в принятии самых простых решений.

И здесь, если ребенок сделал вывод, что его не уважают, его принижают, то во всей свое дальнейшей жизни, как только будут появляться люди, готовые к доминированию, они будут этого ребенка унижать, — пояснила психолог.

Она добавила, что остановить героизацию казанского стрелка можно, разговаривая с подростками на их языке. То есть размещать в соцсетях видео, где подаётся другая сторона вопроса. Важно, чтобы это было интересно, тогда дети задумаются.

Ранее сообщалось, что в Москве у 16-летнего подростка нашли пневматические пистолет и автомат, револьвер, а также тубус от ручного противотанкового гранатомёта. Полиция провела обыск после того как молодой человек рассказал своей подруге о планах устроить массовый расстрел в школе.