Психолог рассказала, почему дети из неполных семей становятся алкоголиками Психолог Гладышева рассказала, почему выросшие в неполных семьях люди впадают в зависимость от спиртного

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Присутствие рядом обоих родителей дает ребенку ощущение безопасности, а проблемы с ними действуют на психику разрушительным образом, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Марина Гладышева. Она подчеркнула, что часто выросшие дети из неполных семей пытаются компенсировать личные проблемы, возникшие так или иначе из-за родителей, при помощи спиртного или наркотиков.

Любой человек является продолжением своих мамы и папы. Наличие обоих родителей дает ребенку чувство безопасности и внутреннего комфорта. Проблемы с родителями влияют разрушительно на психику, ему начинает недоставать каких-то факторов. И губительно действующие алкоголь или запрещенные вещества дают на время эффект компенсации и вызывают зависимость, — рассказала специалист.

Также Гладышева оценила распространенную гипотезу, согласно которой выросший без матери ребенок во взрослой жизни рискует скорее пристраститься к алкоголю, а выросший без отца — к наркотикам. Она сказала, что в корень каждой из этих проблем все же скорее кроется в окружении, раннем опыте и тому подобных факторах.

Ране семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова рассказала в беседе с NEWS.ru, что в семейных конфликтах, как правило, муж или жена чувствуют неуважение к себе, в ситуации, когда одного из супругов не поддерживают, возникает ощущение, что его ценность в глазах другого человека уменьшена.

По ее словам, в подобные ссоры часто закладываются отголоски детских отношений со своими родителями. Для решения семейного конфликта человеку важно понять, что детство закончилось и во взрослом возрасте проблемы решаются по-другому, подчеркнула она.