Психолог рассказала, от чего зависит любовь матери к ребенку Психолог Забурмах: любовь матери к ребенку зависит от того, что вкладывать в это понятие

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Любовь матери к ребенку зависит от того, что женщина вкладывает в это понятие, считает врач и психолог Мария Забурмах. Как она отметила в беседе с РИАМО, многие женщины сталкиваются с проблемой «замороженной» любви к своим детям. Такие ситуации чаще всего случаются, если в детстве девочка не получила достаточно заботы или росла в холодной семье. С этой проблемой можно бороться с помощью работы с психологами.

К сожалению, я просто вижу и по клиентским историям, у нас много «замороженных», и, к сожалению, часто «размораживание» не от поиска лучшего, а через беду. Вот когда гром грянул, мужик перекрестился. Поэтому все зависит от того, что мы называем любовью, — поделилась опытом своей практики Забурмах.

По словам психолога, когда ребенок растет в холодной семье, слышит крики или подвергается побоям, для него уже факт того, что его кормят, становится проявлением любви. Забурмах считает, что женщины, которые становятся матерями, но росли в подобной обстановке, нуждаются в помощи. Кроме того, по ее мнению, нельзя оценивать, любит ли мать своего ребенка, со стороны.

Ранее психолог Пауль объяснила, с чем связано нежелание детей возвращаться в школу после каникул. Она порекомендовала поговорить с ребенком и узнать, что его не устраивает в школьном процессе, какие отношения сложились у него с учителями и одноклассниками. Рекомендуется задавать вопросы, на которые ребенок сможет дать односложный ответ.