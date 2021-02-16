Психолог рассказала об универсальном способе заснуть за пять минут

https://static.news.ru/photo/2d483b26-7094-11eb-852e-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Пользовательница соцсети TikTok под ником Psychologee опубликовала ролик, в котором рассказала об универсальном способе побороть бессонницу.

Начните перечислять в голове вещи, только убедитесь, что они никак не связаны друг с другом, — заявила девушка.

Отсутствие связи между перечисляемыми предметами, по её словам, является гарантией того, что вы сможете заснуть в течение пяти минут. Автор видео рассказала, что про этот трюк она узнала от своего преподавателя психологии, при этом сама она является дипломированным психологом. За два дня видео набрало более полумиллиона лайков.

Как сообщал NEWS.ru, врач-невролог Марина Аникина рассказала об опасности самостоятельной борьбы с бессонницей. По её словам, употребление снотворных препаратов без назначения медиков несёт определённые риски для здоровья.