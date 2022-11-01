Психолог рассказала об опасностях взрослых конфликтов для психики детей Психолог Ватутина: конфликты взрослых травмируют психику детей и нарушают семейную иерархию

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Выяснять во время конфликтов взрослых, кто прав, а кто виноват, примирять или выбирать стороны — всё это очень опасно для неокрепшей детской психики, рассказала «Газете.Ru» психолог, психотерапевт и коуч Юлия Ватутина. По её словам, это сильно травмирует ребёнка и впоследствии нарушает семейную иерархию.

Рукоприкладство запрещено, это правило не обсуждается. Манипуляция детьми и вовлечение их в конфликт — тоже. Решать, кто из взрослых прав, а кто виноват, примирять или выбирать стороны — это слишком тяжело для неокрепшей детской психики. Это травмирует ребёнка и нарушает впоследствии семейную иерархию, когда ребёнок как бы становится родителем для родителя, — объяснила Ватутина.

Психотерапевт также посоветовала взрослым в том случае, если ссоры не удалось избежать, не повышать голос, выпуская гнев порциями. По словам специалиста, главное в такой ситуации — грамотно донести чувства, быть услышанным, разрешить конфликт, а не накидать бессмысленных обвинений. Ватутина добавила, что если дети стали невольными очевидцами конфликта взрослых, то они должны стать и свидетелями примирения.

Эксперт порекомендовала взрослым во время семейных «разборок» никогда не уходить из дома и не ложиться спать, не разрешив ситуацию и не помирившись.

Психолог Марк Шишлев ранее рассказал, что психика школьников достаточно неустойчива, и их самооценка сильно зависит от учителей, отношений с одноклассниками и оценок. В школе дети могут подвергаться буллингу, а учителя могут исказить самооценку ребёнка как несправедливыми, так и излишне положительными оценками, уточнил специалист. Кроме того, в школе детям часто приходится выступать перед группами людей — во время ответа у доски или школьных мероприятий, что также способно оказать серьезное давление на их психику.