Психолог рассказала об опасности хронической ситуации неопределенности Психолог Макарова: чувство постоянной неопределенности — главная проблема живущих у моря

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Чувство неопределенности в жизни может привести к стрессам и негативно сказаться на психике, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» психолог Ирина Макарова. Часто такие эмоции испытывают люди, которые не могут повлиять на ситуацию или приспособиться к ней. Например, в хронической ситуации неопределённости нередко оказываются жители прибрежных зон Японии из-за вечного страха перед цунами и наводнениями.

То ли будет цунами, то ли нет, то ли ракета упадет в море, то ли долетит до берега. Если да, то неизвестно, когда. А неопределенность психика переносит очень тяжело, — пояснила Макарова.

Макарова отметила, что в таких ситуациях кто-то может отнестись к угрожающим событиям с большой долей фатализма: «будь, что будет, что я могу поделать», либо не думать постоянно о возможном негативном событии. Специалист уточнила, что если человек не способен отвлекаться от мыслей о потенциальной угрозе, ему проще выйти из ситуации и переехать подальше от прибрежной зоны.

Проще выйти из ситуации. Например, переехать подальше от моря, раз спокойная жизнь рядом с ним для кого-то стала невозможной, — добавила психолог.

Врач-психиатр Антон Елисеенко ранее рассказал, что москвичи часто сталкиваются с такой ментальной проблемой, как боязнь общественного транспорта. Другой психической проблемой жителей мегаполисов является эмоциональное выгорание из-за переработок и перенапряжения.