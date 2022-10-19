Психолог рассказала о влиянии пропаганды ЛГБТ на развитие детей Психолог Кейро: пропаганда ЛГБТ приведет к проблемам с развитием детей через 10–20 лет

Фото: shutterstock.com

За пропагандой ЛГБТ стоит цель разрушить естественные семейные ценности, убеждена клинический психолог Арина Кейро. Она считает, что вопрос сексуальной ориентации не является личным делом каждого человека, так как такой подход способен вызвать проблемы с развитием детей через 10–20 лет. В беседе с «Народными Новостями» она рассказала, что терпимое отношение к ЛГБТ искажает в них представление о семье, которое было заложено природой так, чтобы избежать проблем с продолжением рода.

Нередко реакция на такое явление среди подростков носит очень толерантный характер, это все чаще воспринимается как личное дело. На самом деле все не так прозаично, так как лет через 10–20 это будет иметь глобальную проблему в развитии детей, — уверена психолог.

Токсичность явления нетрадиционных ценностей будет нарастать по экспоненте, и в конце концов может приобрести массовый характер, считает Кейро. Она призвала следовать по пути сохранения классического института семьи.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений поможет защитить Россию от деградации и вымирания. В своем Telegram-канале он написал, что «тьму» на территории РФ пытаются распространять страны Запада, однако ее необходимо остановить. В связи с этим нижняя палата парламента рассмотрит ряд законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ 27 октября.