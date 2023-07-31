Психолог рассказала о влиянии мыслей на внешность Психолог Корендясева предупредила о влиянии мышления на внешний вид

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Мышление и мысли оказывают прямое влияние на внешний вид человека, предупредила психолог Екатерина Корендясева. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что тело может проецировать чувства и эмоции. В связи с этим уверенные в себе люди чаще держатся свободно, а их фигуры выглядят лучше, чем у людей, которые стыдятся себя.

Стыдливые люди часто сутулятся. Их фигура согнута к земле, а руки прижаты к телу — они как будто прячутся, закрываются от мира. А уверенные в себе люди, наоборот, выпрямляют спину и держат себя свободно, — пояснила психолог.

По словам специалиста, у стеснительных людей много морщин. Она связывает это с постоянными ужимками в выражении лица. Кроме того, у них есть склонность к появлению акне на теле из-за стресса, которое возникает при общении с людьми. Психолог отметила, что лишний вес вызывает телесные зажимы, проблемы с дыханием и боли в пояснице.

Корендясева призвала объективно смотреть на себя и не предъявлять завышенных требований. Самокритику и негативные мысли важно анализировать: как часто они проявляются и по каким причинам. Психолог советует воспринимать мир хотя бы нейтрально. Важно фокусироваться не на проблемах, а на их решении, заключила специалист.

Нарколог Василий Шуров ранее предупредил, что употребление алкоголя может заметно отразиться на женской внешности. По его словам, злоупотребление характеризуется так называемым поплывшим лицом с нарушением овала и появлением брылей.