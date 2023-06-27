Психолог рассказала о проявлениях «синдрома стобалльника» у выпускников Психолог Дерягина указала на связь «синдрома стобалльника» с болезненным перфекционизмом

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Школьники во время единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Желание сдать экзамен на 100 баллов не всегда полезно для выпускника, у тяги к красивой отметке может быть неприятная подоплека, рассказала в беседе с «КП-Новосибирск» клинический психолог Юлия Дерягина. По ее словам, понятие «синдром стобалльника» тесно связано с болезненным перфекционизмом.

Понятие «синдром стобалльника» как таковое в научную литературу не введено, но школьники и родители хорошо знакомы с этим явлением. Корнями оно тесно связано с болезненным перфекционизмом. <...> Это твердая убежденность в необходимости достижения идеала, при этом человек не умеет принимать ошибки, хронически недоволен результатом и очень тревожен, — пояснила эксперт.

Как подчеркнула Дерягина, желание сдать экзамен на высший балл не всегда полезно. Дело в том, что при «синдроме стобалльника» после получения заветной оценки у многих школьников резко снижается мотивация к учебе, и успешная сдача экзаменов не гарантирует высоких достижений в дальнейшем образовании.

Кроме того, при подготовке к экзаменам важно учитывать способность организма выдержать повышенную нагрузку, напомнила психолог.

Если не соблюдать качественное распределение ресурсов на сон, отдых и подготовку к экзаменам, то организм быстро истощается, что в итоге приводит к хроническому стрессу, бессоннице, подавленности и даже депрессии, — отметила врач.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что система единого государственного экзамена (ЕГЭ), существующая в российском образовании с 2002 года, показала свою несостоятельность и должна быть отменена.