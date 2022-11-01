Психолог рассказала о последствиях участия в боевых действиях для психики Психолог Котовская: участники боевых действий сталкиваются с психотравмами и психозами

Если побывавший в зоне боевых действий не получает психологическую помощь вовремя, у него часто развивается посттравматическое стрессовое расстройство, рассказала в беседе с «ПолитЭкспертом» психолог Светлана Котовская. По ее словам, когда человек продолжает оставаться в зоне вооруженного конфликта, он с большой вероятностью будет испытывать реактивные психозы. Специалист добавила, что многие бойцы могут винить себя за то, что они выжили, а другие — погибли.

Основное осложнение, которое получают люди, если квалифицированная психологическая помощь не была оказана вовремя — это развитие посттравматического стрессового расстройства <...>. Это мешает человеку нормально функционировать, спать, работать, — отметила Котовская.

Эксперт также рассказала, что полученная в ходе боевых действий психотравма может проявляться даже через полгода после произошедшего, когда кажется, что переживания уже исчезли. Психолог пояснила, что посттравматическое расстройство нарушает у больного ритм сна и бодрствования, провоцирует потерю воспоминаний о значимых событиях в жизни и мешает нормально работать.

Людям с подобными проблемами психологическая помощь нужна как можно раньше — от этого зависит успех лечения, предупредила Котовская.

Психолог Светлана Колосова ранее рассказала, что никто не может предположить, как будет вести себя в условиях боевых действий непрофессиональный военный. Она подчеркнула, что те, кто прошел через экстремальные ситуации, обладают более серьезными навыками выживания, чем рядовые граждане. Это можно сказать и о людях, побывавших в местах лишения свободы.