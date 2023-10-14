Психолог рассказала о последствиях частого «залипания» партнера в телефоне Психолог Дугенцова: привычка отвлекаться на телефон может испортить отношения

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Многие пары ругаются из-за частого «залипания» одного из партнеров в телефоне, и порой это приводит к разрыву отношений, рассказала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, чтобы избежать конфликтов, стоит заранее обговорить с партнером, в каких ситуациях можно отвлекаться на гаджет, а когда этого делать не стоит.

Действительно, многие пары ругаются из-за частого залипания одного из партнеров в телефоне, и порой это приводит к разрыву. Чтобы этого избежать, стоит заранее обговорить с партнером, когда вы можете сидеть в телефоне, а когда принципиально не нужно этого делать. Здесь важно договариваться и уметь идти на уступки. В отношениях нужно учиться слушать и понимать, что ваше мнение также важно, как и мнение вашего партнера, — рассказала Дугенцова.

Психолог отметила, что люди часто уходят в состояние эгоцентризма и обращают внимание только на свои желания, но это может окончательно испортить отношения.

Если человек обращает внимание лишь на свои желания, на пользу отношениям это не пойдет. Вместо этого стоит попытаться понять своего партнера. Например, если он часто играет в мобильную игру, вы можете попробовать сыграть вместе, и тогда вместо ссор у вас появится новое совместное увлечение. В наше время уже не удивляет зависимость от смартфона и соцсетей, к сожалению. Но с этой зависимостью нужно бороться, в первую очередь нужно ее признавать. Многие люди обращаются к психологу, чтобы понять, что с этим делать, — добавила Дугенцова.

Ранее сексолог Александра Миллер рассказал, что в отношениях люди должны сохранять умение веселиться и наслаждаться жизнью, чтобы избежать ссор с партнерами. По ее словам, когда эти способности пропадают, наступает психологическая старость и возлюбленные перестают быть друг другу интересны.