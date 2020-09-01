16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Психолог рассказала о пользе умеренного пропуска школы

17:58, 01 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С началом нового учебного года в условиях дополнительных ограничений в связи с угрозой пандемии детям может быть полезно изредка пропускать школьные занятия, считает психолог Марина Романенко.

Для ограничения контактов между учащимися в школах вводятся дополнительные меры, такие как индивидуальные перемены и перерывы на обед для разных классов и разное время начала уроков.

Мне кажется, что это ужасно, когда дети будут сидеть в классе безвыходно. <...> Уроки сейчас устроены так, что они не очень интересны бывают, и для ребёнка высидеть 45 минут сложно, — заявила психолог в интервью радио Sputnik.

Поэтому, считает Романенко, у школьника должна быть возможность передохнуть.

Если ваш ребёнок устаёт, то вы можете договориться с ним, что есть 2 – 3 дня в месяц на выбор, когда он может остаться дома. После этого дети никогда не врут и не болеют просто так. Они знают, что у них есть три законных дня на выбор для отдыха, — предлагает она.

Также Романенко добавила, что считает крайне важным избежать повторного закрытия школ из-за коронавируса.

Если уйдут опять в карантин, то я считаю, что это будет потерянное поколение, потому что уровень знаний ещё ниже, чем обычно, — отмечает психолог.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне рассказали о самых нелюбимых предметах в школе. Оказалось, что наименьшей популярностью пользуются уроки химии, алгебры, геометрии и физики.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео