Психолог рассказала о пользе умеренного пропуска школы

https://static.news.ru/photo/e43145ae-ec63-11ea-864c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С началом нового учебного года в условиях дополнительных ограничений в связи с угрозой пандемии детям может быть полезно изредка пропускать школьные занятия, считает психолог Марина Романенко.
Для ограничения контактов между учащимися в школах вводятся дополнительные меры, такие как индивидуальные перемены и перерывы на обед для разных классов и разное время начала уроков.
Мне кажется, что это ужасно, когда дети будут сидеть в классе безвыходно. <...> Уроки сейчас устроены так, что они не очень интересны бывают, и для ребёнка высидеть 45 минут сложно, — заявила психолог в интервью радио Sputnik.
Поэтому, считает Романенко, у школьника должна быть возможность передохнуть.
Если ваш ребёнок устаёт, то вы можете договориться с ним, что есть 2 – 3 дня в месяц на выбор, когда он может остаться дома. После этого дети никогда не врут и не болеют просто так. Они знают, что у них есть три законных дня на выбор для отдыха, — предлагает она.
Также Романенко добавила, что считает крайне важным избежать повторного закрытия школ из-за коронавируса.
Если уйдут опять в карантин, то я считаю, что это будет потерянное поколение, потому что уровень знаний ещё ниже, чем обычно, — отмечает психолог.
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