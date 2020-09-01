Психолог рассказала о пользе умеренного пропуска школы

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Россия пока не будет поставлять живую вакцину от коронавируса Sputnik V за рубеж, но передаст технологию её производства, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, российские учёные ориентированы на то, чтобы обеспечить потребности страны. Россия сможет поставлять вакцину за границу, когда обеспечит себя. Живую вакцину мы туда вывозить не будем — себе...