Психолог оценила пользу для детей уроков начальной военной подготовки Психолог Овчаренко: НВП полезно для детей из-за физической нагрузки и социализации

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Уроки начальной военной подготовки (НВП) полезны для детей, так как подразумевают физическую нагрузку и дополнительную социализацию, рассказала в беседе со «Словом и Делом» детский психолог Елена Овчаренко. Такие занятия также помогут школьникам приобрести навыки, которые могли бы пригодиться и в мирное время, считает она. По словам эксперта, в качестве педагогов для уроков НВП стоило бы привлекать ветеранов боевых действий или силовиков, так как дети были бы более заинтересованы рассказами именно от них.

Овчаренко рассказала, что современные дети меньше двигаются, поэтому особенно актуальным в уроках НВП будет то, что они подразумевают дополнительную физическую нагрузку. А дополнительная социализация поможет восстановить в школьном коллективе связи, которые были повреждены из-за ограничительных мер периода пандемии.

Психолог пояснила, что согласно закону об образовании преподавать детям могут только педагоги со специальным образованием, поэтому стать учителем смогут только те ветераны и силовики, которые его имеют. Поэтому родителям не стоит переживать, что такие преподаватели окажутся неспособными работать с детьми.

Наш закон об образовании сам собой регулирует этот вопрос. У нас могут преподавать педагоги только со средним специальным или высшим образованием. Поэтому, это в любом случае будет преподаватель, а среди военных их достаточно много. Единственное, что если человек — участник боевых действий, то я считаю, что он должен пройти работу с психологом, потому что практически у всех военнослужащих есть посттравматический синдром, — пояснила Овчаренко.

Ранее сообщалось, что в российских школах на уроках ОБЖ в 10-11-х классах появятся элементы начальной военной подготовки. Школьников планируется обучать строевой подготовке, обращению с оружием, ведению боя.