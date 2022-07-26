Психолог рассказала о пользе эмоций во время переговоров Психолог Хлевная: проявление эмоций помогает достигать успехов при переговорах

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Чтобы переговоры прошли успешно, необходимо испытывать весь спектр эмоций, а не подавлять их. Эмоции содержат в себе больше информации, чем речь партнера. Если в конце встречи вы ощущаете доверие и интерес, это хороший знак, рассказала РИАМО кандидат психологических наук Елена Хлевная.

Чем разнообразнее эмоциональный спектр во время переговоров, тем интересней они проходят и больше шансов договориться о чем-либо. Наиболее уместная эмоция на переговорах — интерес. Если хотите увлечь собеседника какой-то вашей идеей или решением, то очень важно самому с интересом подавать информацию и подключать к этому своего собеседника. Интерес может переходить в радость, печаль или в досаду и злость (если нужно отстоять свои границы), — отметила эксперт.

Психолог подчеркнула, что такие эмоции, как гнев, ужас или бурный восторг, слишком яркие и ими сложно управлять. В таких ситуациях лучше всего ненадолго выйти, постараться сфокусироваться на чем-то другом. Если удалиться со встречи невозможно, стоит попробовать «повторение портрета эмоций»: с гнева переключиться на печаль. Именно в этом состоянии мозг лучше всего обрабатывает информацию.

Залог успешных переговоров — чувство интереса и доверия в конце встречи. В то же время не обязательно испытывать только положительные эмоции. Главное, чтобы все стороны были вовлечены в процесс.

Врач Давид Бергман ранее предостерег: подавляя эмоции, можно навредить щитовидной железе, так как она тесно взаимодействует с нервной системой. Он рассказал, что щитовидную железу называют самым эмоциональным органом. Если человек закрывается в себе и терпит неудобства, она страдает в первую очередь.