Психолог рассказала о бессознательных мотивах женщин при выборе партнера Психолог Искра: выбор «ксерокопии» своего отца в качестве партнера говорит о незрелости женщины

Фото: Shutterstock

Модель поведения и внешний вид отца могут послужить прообразом для дальнейших отношений дочери, рассказала в беседе с 5-tv.ru детский и семейный психолог Наталья Искра. По ее словам, выбор партнера, который выглядит точь-в-точь как родной человек, хотя и не является отклонением от нормы, но может говорить о психологической незрелости женщины.

Это нормативная история. Это некоторая модель, что отец является прообразом для дальнейших отношений. <...> Но когда выбирается полная ксерокопия, то это подсознательно выбираются идеальные образы из детства. И тогда ожидается от этого мужчины, соответственно, поведение, которое будет близко к отцовскому, — объяснила психолог.

Как отметила специалист, выбор женщиной полной копии своего родителя может говорить о ее незрелости и подсознательном желании повторить свою семейную историю. Но это не значит, что такие отношения обречены. По словам психолога, в отце женщины могло быть что-то настолько прекрасное, что, повзрослев, она продолжает искать в мужчине те же параметры, и выбирать спутника жизни по такому принципу можно.

Ранее профессор психологии Айрин Левин предупредил, что частые отмены встреч со стороны девушки могут оказаться для мужчины одним из скрытых признаков того, что он является «запасным вариантом».