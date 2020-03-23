https://static.news.ru/photo/d791caaa-6ce6-11ea-b9c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Здравый смысл и привычка проверять новости, сопоставляя данные из разных источников, помогут не поддаться панике на фоне распространения коронавируса. Такого мнения придерживается заместитель руководителя социально-психологического сопровождения Московского физико-технического института Татьяна Юдина.

Способность к критическому мышлению, привычка проверять новости и сопоставлять данные из разных источников, способность к усвоению новой информации и в целом подключение здравого смысла помогут не поддаваться вредоносному эмоциональному заражению, — цитирует ТАСС эксперта.

По её мнению, подключение рациональных способностей не позволит эмоциям поглотить личность, даст ощущение контроля над ситуацией.

Юдина подчеркнула, что паника возникает тогда, когда на человека воздействует чрезмерно интенсивный триггер, например такой, как угроза жизни или здоровью. Ситуация усугубляется, когда сопровождается неопределённостью и отсутствием возможности контролировать положение.

Представитель института добавила, что в настоящее время социальные сети и источники в Интернете полны непроверенной и фейковой информации о якобы неконтролируемом распространении коронавируса. Под её воздействием истерии особенно подвержены мнительные люди, а также те, кто находится в постоянном эмоциональном напряжении.

По данным на утро 23 марта, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай, писал NEWS.ru.