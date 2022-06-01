Психолог рассказала, когда разведённый мужчина готов к новому браку Психолог Метелина рассказала, когда разведённый мужчина готов к новому браку

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Разведённый мужчина готов к новому браку, если не прерывает общение и его действия понятны, объяснила психолог Алиса Метелина в разговоре с Pravda.Ru. И наоборот, те, кто исчезает на несколько дней, а потом ссылается на занятость, серьёзных отношений не хотят, считает она.

Мужчины, готовые к семейным отношениям, есть. Они не пропадают с горизонта, их действия легко объяснимы. То есть он пропал на три дня, потому что оказался в больнице, но при этом позвонил или написал: я в больнице. А если он пропал на три дня, а потом сказал, что у него были дела, то этот мужчина не для серьёзных отношений, он хочет ещё поиграть, — сказала Метелина.

Она добавила, что после развода брак может ассоциироваться с негативом, тогда мужчина хочет отношений, но не совместной жизни. Если это подходит и женщине, то «всё прекрасно». Если же нет, это будет для неё пустой тратой времени.

Семейный психолог Татьяна Журавлёва ранее рассказала, как помочь ребёнку пережить развод родителей. Родители должны объяснить ребёнку, что в данной ситуации «никто не виноват, что такое бывает, что ребёнок тут ни при чём». Психолог также посоветовала донести до детей, что их никто не бросает, и уделить им больше времени и внимания.