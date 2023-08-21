Психолог рассказала, какое влияние рок-музыка оказывает на детей Психолог Дугенцова: рок-музыка не оказывает негативного влияния на детей

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В большинстве случаев дети слушают тяжелый рок, панк, потому что это делает в доме кто-то из родителей или братьев и сестер, сообщила NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, в этом нет ничего страшного, поскольку рок-музыка не оказывает негативного влияния.

До 12 лет дети, слушая музыку, не особо прислушиваются, вдумываются в смысл, даже если будут знать слова песен наизусть. И поэтому сказать, что увлечение группой «Король и Шут», например, как-то сильно отрицательно скажется на детской психике, нельзя, — заявила эксперт.

По словам психолога, наиболее яркая реакция на музыку у девочек, потому что они более чувствительные и эмоциональные. Если подобную музыку слушает отец, он будет только рад одинаковому увлечению с дочерью, считает врач.

Рок-музыка не оказывает негативного влияния. Но стоит учитывать, что ее не нужно слушать перед сном, потому что такая музыка бурно влияет и перевозбуждает психику, после чего ребенок может плохо спать. А вот если в песнях есть запретные темы, оккультизм, к примеру, такие песни лучше не позволять слушать ребенку или как минимум обсуждать с ним услышанное, объяснять, что плохо, что хорошо, — сообщила психолог.

В целом, чтобы не беспокоится о том, что слушает ребенок, родителям следует самим прививать им вкус, музыкальные направления с детства.

Музыка тоже должна развивать, и ее нужно включать не только для того, чтобы под нее подрыгаться, — резюмировала Дугенцова.

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