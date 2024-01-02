Психолог рассказала, каких детей легче воспитывать Психолог Глебова сообщила, что детей-интровертов легче воспитывать

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Родителям легче воспитывать детей-интровертов, чем экстравертов, заявила «Газете.Ru» клинический и когнитивный психолог Евгения Глебова. По ее словам, ребенок с интровертированностью более осторожен в общении с новыми людьми и получении информации.

Это качество помогает ему быть разборчивым в связях, новых знакомствах, выборе занятий. У этих детей как будто встроена эффективно работающая система безопасности. Родители могут быть уверены, что ребенок не попадет в неприятности, не уйдет с незнакомцем и будет очень осмотрителен, — объяснила Глебова.

Кроме того, продолжила специалист, с детьми-интровертами проще гулять — они не побегут куда-то за толпой и не станут играть с родителями в прятки. Также, уточнила Глебова, такие дети предпочитают проводить время в тишине и без спешки разбираться в интересующей их теме.

Ранее клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала, что яркие эмоции во время праздников могут легко перегрузить неокрепшую психику ребенка, и чтобы этого не произошло, нужно соблюдать некоторые правила. По ее словам, одно из основных — сохранять режим дня. Для детей особенно важно ложиться и вставать в одно и то же время, предупредила эксперт.