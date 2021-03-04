Психолог рассказала, как женщинам завоевать авторитет в коллективе

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Психолог и бизнес-коуч Наталья Осетрова дала советы женщинам-начальницам, как завоевать уважение в коллективе и преодолеть предрассудки. По её словам, важно грамотно управлять собственными эмоциями, а также грамотно оценивать вклад того или иного сотрудника.

Во-первых, крайне нежелательно приниматься за руководство, имея какие-то нерешённые личные проблемы. Их следует проработать с психологом, чтобы не переносить на рабочее пространство. Во-вторых, следует познакомиться с каждым своим подчинённым, узнать его ближе, понять его, чтобы возникло некое человеческое доверие, — заявила Осетрова журналистам «Радио 1».

Бизнес-коуч считает крайне важным умение оценивать сотрудников по результатам их труда. Не следует смешивать личные отношения и рабочие. К подчинённым следует относиться объективно, оценивать их по рабочим результатам. Возникающие эмоции следует не только контролировать, но и понимать, почему они возникают.

Осетрова подчеркнула, что важнейшим пунктом в завоевании авторитета станут высокие результаты, которые начальница должна показывать. Грамотное и эффективное руководство вызовет доверие и уважение.

Ранее NEWS.ru писал, что женщин-начальниц в России не любят: 51,2% опрошенных россиян предпочли бы не работать под их руководством. Только 20,6% высказали противоположное мнение. Как сообщили аналитики университета «Синергия», ещё 28,2% всё равно, кто будет их начальником, пол для них не имеет значения.

Среди опрошенных 86,4% уже работали под руководством женщины, более 43% из этих людей хвалили свою начальницу за исполнительность. Плохо о женщинах-боссах отозвались только 12%.