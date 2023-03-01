Психолог рассказала, как защититься от мошенников на сайте знакомств Психолог Дугенцова посоветовала встречаться с интернет-собеседниками на нейтральной территории

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С интернет-собеседниками с сайтов знакомств лучше всего встречаться на нейтральной территории, посоветовала психолог Дарья Дугенцова. В беседе со «Словом и Делом» она отметила, что защититься от мошенников помогут хорошо выстроенные личные границы. Эксперт призвала не забывать, что человек из интернета является малознакомым.

Самое главное — это построить адекватные, качественные личные границы. <...> Очень важно давать себе полный отчет, что человека в интернете вы знаете плохо. А значит, вы автоматически становитесь потенциальной жертвой. Поэтому встречаться всегда нужно на нейтральной территории, — объяснила психолог.

Она порекомендовала выписывать в тетрадь, что приемлемо в общении с малознакомыми людьми. После этого не следует отходить от своих принципов, находя собеседников на сайтах знакомств. По словам психолога, многие люди не задумываются о необходимости построить личные границы и из-за этого становятся жертвами мошенников.

Дугенцова подчеркнула, что мошенники на сайтах знакомств могут проявить себя только после длительного общения. Поэтому психолог посоветовала не расслабляться в первые полгода после интернет-знакомства. Также следует обратить внимание, как человек отзывается о других, а при личной встрече — как он общается с незнакомыми людьми, например с официантами.

И еще обращаем внимание на то, как человек отзывается о своей семье: о маме, папе, сестре, брате и так далее. Чаще всего это маяк, который четко показывает, какой ваш собеседник на самом деле, — заключила эксперт.

Главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер ранее рассказал о пользе шутливых разговоров с телефонными мошенниками, если человек уверен в том, что не раскроет личные данные во время разговора. Специалист пояснил, что за время диалога злоумышленник потратит свое время, за которое мог бы обмануть другую потенциальную жертву.