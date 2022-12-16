Психолог рассказала, как противостоять энергетическим вампирам Психолог Хадарцева: при общении с энергетическим вампиром важно держать эмоции под контролем

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Энергетические вампиры — люди, после общения с которыми может становиться не по себе и ощущаться упадок сил, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Юлия Хадарцева. Она объяснила, как распознать и защититься от них.

Во-первых, ограничить или исключить общение с энергетическим вампиром. Если совсем исключить его из своего окружения невозможно, то следует переводить разговор в иное русло при обсуждении тем, которые выматывают вас. Энергетические вампиры нажимают на ваши триггерные или больные точки. Вы можете прямо сказать, что не хотите обсуждать такие темы, — посоветовала психолог.

Она добавила, что при общении с энергетическим вампиром необходимо научиться контролировать свои эмоции. Чувствуя, что в вас поднимается внутренняя агрессия и злость, приходите в себя, рекомендует специалист. Нужно отключиться от этого человека, сфокусироваться на своем дыхании и на позитивных мыслях.

Необходимо также выяснить, почему в вашем окружении оказываются такие люди. По словам психолога, соприкасаясь с энергетическими вампирами, мы подтверждаем свой высокий энергетический статус, тешим себя мыслью, что в нас энергии больше, чем в других. Это — гордыня, которую важно усмирить, напоминая себе о том, что все люди равны и у всех единая энергия.

Ваш мир — это ваше отражение. Если в нем присутствуют энергетические вампиры, значит для кого-то вы являетесь таким же «кровопийцей». Подумайте, где вы применяете манипуляции или энергетические трюки, чтобы получить чьи-то эмоции и начните работать с собой, — заключила Хадарцева.

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