Психолог рассказала, как выбрать идеальный подарок на 8 Марта

https://static.news.ru/photo/4c3466f4-7e81-11eb-a787-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бизнес-тренер и психолог Екатерина Есичева дала совет мужчинам, как порадовать женщин в преддверии Международного женского дня.

По её словам, нужно вспомнить, чем женщина увлекается, что делает в свободное время. Она подчеркнула, что все представительницы прекрасного пола индивидуальны, а единого стандарта в вопросах подарков не существует. Если человек не может придумать креативный презент, тогда следует подарить впечатления.

Ведь эмоции тоже испытываем по-разному — одни от прогулки за руку, кто-то от полёта на воздушном шаре, кто-то от скорости. У всех женщин это по-разному. Попробуйте вспомнить, от чего ваша женщина радовалась и приходила в дикий восторг, — посоветовала Есичева.

Чтобы не ошибиться с подарком, мужчине следует проанализировать предыдущие праздники и вспомнить, как женщина прореагировала на презент. Может быть какой-то подарок был для неё неинтересным или ненужным. Например, мужчина подарил ей кольцо, которое она не носит, или духи, которыми она не пользуется. Эксперт отметила, что нужно смотреть на реакцию и тогда можно понять, что женщина действительно хочет.

Есичева также дала совет представительницам прекрасной половины человечества. Она напомнила им, что мужчина не умеет читать мысли и следует помнить об этом.

Начните подкидывать идеи, подтасовывать факты или прямо говорить о том, чего хотите в жизни. И тогда разочарований в этот день в жизни точно не будет, — рассказала психолог журналистам Пятого канала.

Как писал NEWS.ru, 15% опрошенных женщин назвали цветы самым бесполезным подарком на 8 Марта. Россиянок не устраивали подаренные ранее букеты, либо они считали покупку цветов неразумной тратой денег.