Психолог рассказала, как воспитать в ребенке самостоятельность Психолог Соснина: дети становятся самостоятельными на примере родителей

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Самостоятельность и ответственность не являются врожденными качествами человека, а формируются благодаря примеру родителей, рассказала в беседе с aif.ru детский психолог, гештальт-терапевт Мария Соснина. По ее словам, родителям также нужно периодически создавать для ребенка такие условия, в которых он будет стремиться развивать свою самостоятельность.

Как пояснила специалист, если родители самостоятельные и ответственные люди, то и ребенок научится быть таким же. Если же они не отличаются этими качествами, то, даже требуя их от ребенка, они ничего не добьются, так как он скопирует то, что видит на примере, а не то, о чем ему говорят.

Также, по словам эксперта, ребенок не должен расти в «тепличных» условиях — так взрослые забирают у него возможность действовать самостоятельно и принимать решения. Родители должны не бояться периодически создавать для ребенка дискомфортные условия, из которых он будет вынужден выбираться сам.

В качестве примера психолог привела уборку игрушек, которую родителям сначала нужно делать вместе с ребенком, а затем постепенно дать ему возможность делать это самому. Кроме того, у маленьких детей есть интерес подражать родителям, и они могут сами проявлять инициативу и что-то делать: подметать пол, помогать убирать со стола посуду. Важно хвалить детей за это и при необходимости немного поправлять.

В результате такой работы у ребенка формируются самостоятельность и самоконтроль, а осознание последствий своих решений и действий формирует у него ответственность. В итоге ребенок получает позитивный опыт того, что он многое может сам.

Ранее кандидат психологических наук Ольга Силина рассказала, что с окончанием ребенком школы родительский контроль его успеваемости должен сокращаться. По ее словам, в противном случае студент еще долго не повзрослеет и останется несамостоятельным.