Психолог рассказала, как утешить горюющего человека Психолог Шкуратова: утешая горюющего человека, нужно его успокоить и в некотором роде «растормошить»

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Утешая горюющего человека, нужно его успокоить и в некотором роде «растормошить» — дать понять, что его горе разделяют, посоветовала клинический психолог Ольга Шкуратова. Не следует напоминать о тяжести и неизбежности произошедшего, отметила она в разговоре с РИАМО.

Сразу после трагедии человек испытывает шок. В это время необходимо его успокоить, посочувствовать ему и в некотором роде «растормошить», дать понять, что вы разделяете его горе. Допустимо расспросить о трагедии, избегая при этом фраз вроде «как же так произошло, всё же было хорошо», напоминающих о тяжести и неизбежности произошедшего, — объяснила Шкуратова.

Она добавила, что слишком оптимистичные фразы вроде «надо держаться» и «всё пройдёт» использовать нельзя. Следует предложить страдающему помощь в быту, показать свою готовность быть рядом.

Когда шок станет отступать, можно предложить совместные занятия, но не настаивать, не диктовать человеку, что ему делать. При этом, как считает Шкуратова, стоит посоветовать помощь специалиста: психолог или психотерапевт поможет проработать травмирующую ситуацию.

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