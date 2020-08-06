Психолог рассказала, как уберечь детей от действий незнакомцев

https://static.news.ru/photo/a78583a4-d7dc-11ea-ae21-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Дети чаще всего уходят с преступниками добровольно, рассказала основатель и руководитель «Академии безопасности» психолог Ольга Бочкова. Она назвала правила, знание которых поможет ребёнку не стать жертвой опасного незнакомца.

В эксперименте, который провели сотрудники академии, участвовали 34 ребёнка от 4 до 12 лет. Мама оставляла сына или дочь в незнакомом месте с просьбой подождать её и никуда не уходить. Через пару минут к ребёнку подходил незнакомец со словами: «Твоя мама там тебя ждёт, она попросила за тобой прийти». В результате с ним ушли 73% детей, причём, многие за руку. Психолог подчеркнула, что родительской фразы «никуда ни с кем не уходи» недостаточно, разговор с ребёнком о безопасности должен быть обстоятельный.

Чтобы не напугать ребёнка, разговор необходимо начинать с чего-то очень нейтрального: «Какие люди вокруг нас бывают? Кто они?» Мы разбираем категории: круг близких знакомых, друзей, малознакомых. Дальше уже потихонечку переходим к незнакомым людям. И разграничиваем, кто именно относится к незнакомым людям, — рассказала «Ридусу» психолог.

По её словам, часто дети считают знакомыми тех, с кем только что познакомились, а если несколько раз пообщались с человеком, могут назвать его другом. Детям нужно рассказать, как может выглядеть опасный человек, объяснить, что это не обязательно крупный мужчина в чёрном. Им следует уяснить, что незнакомые — это все люди, независимо от пола, возраста и внешности.

Опасный момент, на который должен сразу обратить внимание ребёнок, по словам психолога, может начаться с вопросов или перехода на какие-то личные темы («А ты... ?», «А у тебя... ?», «А твои родители где?»), если начинают уговаривать куда-то пойти, неважно зачем, или просят переместиться косвенно («А я тебе за это...» или «А мы никому не скажем»).

Заметив, что незнакомец ведёт себя подозрительно, ребёнку нужно соблюдать дистанцию, громко и чётко ему отказывать, чтобы это слышали окружающие. Если же ребёнок уже оказался в опасности, снимаются все запреты: он должен драться, кусаться, кричать, вырываться — делать всё, чтобы оставаться в живых. Бочкова добавила, что нападения случаются очень редко, дети чаще всего уходят добровольно.

Как писал NEWS.ru, неизвестная женщина похитила семилетнюю девочку в Москве в новогоднюю ночь. Инцидент произошёл на северо-востоке столицы, у одного из домов по улице Яблочкова. Похищенную девочку зовут Таней. Рост ребёнка составляет около 120 см, у девочки голубые глаза и русые волосы. Одета она была в комбинезон и сапоги розового цвета. Подозреваемой в краже ребёнка на вид около 30 лет. Женщина обладает славянской внешностью и косит на правый глаз. Кроме того, при ходьбе она может прихрамывать. Одета предполагаемая преступница была в тёмные джинсы и белый пуховик.