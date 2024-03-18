Психолог рассказала, как справиться с выгоранием на работе Психолог Балашова: баланс между работой и отдыхом спасет от выгорания

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Чтобы справиться с выгоранием, необходимо соблюдать баланс между работой и отдыхом, посоветовала семейный психолог Валерия Балашова. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист уточнила, что нужно уделять внимание себе и своему здоровью. Это позволит сохранить энергию и энтузиазм.

Справиться с выгоранием на работе возможно, если применять осознанные стратегии самозащиты и самовосстановления. Важно находить баланс между работой и личной жизнью, уделять внимание себе и своему здоровью, чтобы сохранить энергию и энтузиазм для достижения своих целей, — пояснила психолог.

Стоит освоить техники релаксации и самомассажа, чтобы снять стресс после работы. Также рекомендуется создать ритуалы переключения. Например, можно переодеваться после возвращения домой. Помочь могут медитации, физическая активность и дыхательные упражнения. Балашова призвала не забывать и здоровом сне: он является залогом физического и психического благополучия.

Невролог Рустем Гайфутдинов ранее рассказал, что переработки представляют опасность для здоровья — они приводят к перенапряжению нервной системы и чреваты инсультами. По его словам, многие в попытках расслабиться прибегают к вредным привычкам, таким как курение и употребление алкоголя.