Психолог рассказала, как справиться с детскими фобиями Психолог Наумова: детские страхи ограничивают ребенка и мешают ему развиваться

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Детские страхи и фобии приводят к волнениям и негативным эмоциям, в результате ухудшается состояние неравной системы и подрывается психическое здоровье, рассказала NEWS.ru психолог Наталья Наумова. По ее словам, страхи ограничивают ребенка и мешают ему развиваться. В этом случае важна роль родителей, они должны поговорить с ребенком и выяснить причину возникновения того или иного страха. Однако если ситуация заходит слишком далеко, потребуется помощь психиатра, который назначает медикаментозное лечение, далее продолжается совместная работа врача и психолога.

Важно разобрать страх, его можно нарисовать на бумаге и почувствовать, как он отделяется от ребенка. Можно слепить страх из пластилина и отделить его от ребенка. Можно предложить ребенку поговорить с этим страхом, взять фигурку или рисунок и попробовать его озвучить. Таким образом мы показываем ребенку, что можно управлять страхом, отделять его от себя и от него можно избавиться. Нарисованный страх можно еще порвать и выкинуть, — сказала Наумова.

Психолог подчеркнула, что родителям важно самим не злоупотреблять страхами, не запугивать ребенка, не пытаться мотивировать через угрозы, а учить его договариваться, рассуждать, приходить к правильным выводам, мотивировать ребенка через интерес.

Ранее психолог Марина Гладышева объяснила, почему дети из неполных семей часто становятся алкоголиками. По ее словам, присутствие рядом обоих родителей дает ребенку ощущение безопасности, а проблемы с ними действуют на психику разрушительным образом. В таком случае выросшие дети из неполных семей пытаются компенсировать личные проблемы, возникшие так или иначе из-за родителей, при помощи спиртного или наркотиков.