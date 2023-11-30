Психолог рассказала, как реагировать на «неудобные» детские вопросы Психолог Гольдштейн: при ответе на детские вопросы важны честность и открытость

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В процессе познания мира у детей неизбежно возникают вопросы, которые некоторые родители могут счесть «неудобными», рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог Кира Гольдштейн. По ее словам, главной ошибкой в этом случае является позиция родителей, оставляющих такой вопрос без ответа. В подобной ситуации важно быть честными и открытыми.

Детей интересует все, что кажется запретным. Это вовсе не потому, что дети у нас плохие, а потому, что они растут, мир интересен и загадочен и, конечно же, хочется получать ответы на все вопросы, даже на самые сложные, — пояснила эксперт.

По ее словам, если родители не ответили на какой-то вопрос ребенка, это может негативно повлиять на его самооценку, особенно в общении со сверстниками. Поэтому важно начинать разговаривать с ребенком на «неловкие» темы на его уровне, не стесняясь использовать шутки и примеры. Также необходимо выработать с другими членами семьи стратегию ответов на подобные вопросы. Кроме того, не нужно наказывать и ругать ребенка за попытку найти информацию в интернете.

Создайте атмосферу доверия и безопасности в семье, чтобы ребенок мог делиться своими интересами и опытом. Будьте готовы к тому, что ребенок может иметь свое мнение по обсуждаемым вопросам. И не забывайте, что правильных ответов на неудобные вопросы не существует, — подытожила Гольдштейн.

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