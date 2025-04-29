Чувство вины и стыда, попытка изолироваться от окружающих, игнорирование своих обязанностей могут сигнализировать о зависимости близкого человека от азартных игр, заявила «МК в Красноярске» психолог Марина Самойлова. Она добавила, что проблемы с финансами еще один яркий признак такой проблемы.
Постоянные мысли о следующей ставке или попытках отыграться — тревожный сигнал, подчеркнула Самойлова. Человек с такой зависимостью может брать кредиты, копить долги или скрывать свои траты на игры, предупредила психолог.
По ее словам, люди с этой проблемой часто отдаляются от друзей и близких, проводя все больше времени за азартным хобби. Они склонны к импульсивным поступкам, не учитывая риски для своего финансового положения, добавила эксперт.
Федеральная налоговая служба России ранее поддержала предложение создать реестр самозапрета на участие в азартных играх для граждан. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.