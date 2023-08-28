Психолог рассказала, как распознать травлю ребенка в школе по его поведению Психолог Гришина: замкнутость ребенка может быть признаком его буллинга в школе

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Конфликты, которые зачастую происходят между школьниками, иногда способны вылиться в травлю со стороны одноклассников, рассказала в беседе с Lenta.ru психолог Ирина Гришина. По ее словам, родители могут распознать, что ребенок подвергается буллингу, по ряду признаков в его поведении. Одним из них является замкнутость при вопросах о школьной жизни.

Как рассказала специалист, тревожными признаками являются нежелание идти в школу или подавленное состояние, с которым ребенок по утрам отправляется на учебу. Также жертва буллинга обычно обходит стороной вопросы о школьной жизни и одноклассниках, ни с кем не дружит и «отваливается» от коллектива. В этих случаях необходимо тактично выяснить причины такого состояния ребенка и постараться ему помочь.

Важно выстраивать доверительные отношения с ребенком — в этом случае вы будете вовремя знать о том, какие проблемы у него возникают, и вместе сможете принимать решения, как лучше выходить из неприятных ситуаций, — посоветовала Гришина.

Ребенку важно донести, что родители на его стороне и будут действовать с ним заодно, продолжила эксперт. Она порекомендовала сообщить о буллинге классному руководителю, пообщаться с родителями обидчиков и бесконфликтно постараться привлечь их к решению проблемы. Если это не даст результатов, нужно рассказать директору школы о своем намерении обратиться в вышестоящие инстанции.

Чтобы снизить накал ситуации, подростку можно устроить небольшие каникулы и предложить помощь психолога. В наиболее тяжелых случаях конфликта ребенка стоит перевести в другую школу, резюмировала Гришина.

Ранее психолог Ирина Красинская назвала изменения в поведении ребенка в последний месяц перед началом учебного года возможным свидетельством того, что он является жертвой школьного буллинга. Специалист уточнила, что дети могут становиться более раздражительными и не хотеть общаться с близкими друзьями.