Психолог рассказала, как провести локдаун без вреда для отношений

Психолог Александра Миллер рассказала News.ru, как провести длинные выходные, введённые из-за распространения COVID-19, без вреда для ментального здоровья и семейных отношений. В частности, она посоветовала позаботиться о личном пространстве, больше гулять, заниматься спортом и завести хобби.

В первую очередь, должно быть личное пространство. Потому что, какие бы не были идеальные отношения, люди, когда в замкнутом пространстве находятся — это сложно. В любом случае, можно будет куда-то уходить, например на придомовую территорию. Необходимо как-то разделяться, не постоянно быть вместе, плюс заниматься какими-то своими делами. Таким образом можно сохранить хорошие отношения, — сказала Миллер.

Она отметила, что во время локдауна необходимо следить за физической нагрузкой и эмоциональной разгрузкой. По словам психолога, для этого можно воспользоваться онлайн-сервисами с набором упражнений, или приобрести карманного персонального тренера. Миллер подчеркнула, что заниматься можно как в квартире, так и во дворе. По её мнению, занятия фитнесом способствуют притоку гормонов, улучшающих физическое и эмоциональное состояние.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу, власти объявили о введении выходной недели в регионах с 30 октября по 7 ноября. Ряд субъектов воспользовался правом расширить эти сроки и объявил выходные с 25 октября. В этот период будет закрыт ряд предприятий, не оказывающих услуги первой необходимости.

В частности, в Москве, где выходные начнутся 28 октября, будут работать только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продают не менее 30% товаров первой необходимости. Остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки.