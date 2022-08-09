Психолог рассказала, как правильно в первый раз говорить с детьми о сексе Психолог Журавлева рекомендовала в первый раз говорить с детьми о сексе без табу и стыда

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Семейный и детский психолог Татьяна Журавлева в беседе с NEWS.ru поделилась советами о том, как в первый раз поговорить с ребенком о сексе. По ее словам, диалог на такую тему нужно провести, когда у детей появляется интерес к ней. Она добавила, что беседа должна проходить в спокойной обстановке, без стыда и табуирования.

Самое важное, для себя понять, что секс — не является какой-то постыдной и табулированной темой, относитесь к этому разговору, как к любому другому. А то это же напряжение, связанное с темой секса, приобретет и ребенок, — сказала Журавлева.

Психолог рекомендует разговаривать с детьми на понятном им языке. Важно рассказать ребёнку про его тело, в чем различия между мальчиками и девочками. Журавлева подчеркнула, что в разговоре не следует заменять название половых органов другими словами. Такие действия могут навредить в будущем, если ребенок подвергнется сексуальному насилию, пояснила эксперт.

Часто из-за такой подмены понятий дети, которые подвергались сексуальному насилию, не могут донести до взрослых, что с ними случилось, и им не оказывается должная помощь. Поэтому называйте сразу вещи своими именами, — рекомендует специалист.

По словам Журавлевой, в этом же разговоре можно затронуть тему, что гениталии ребенка — это сокровенное место, «которое нужно беречь». Родителям следует объяснить дочке или сыну, что против их воли никто не должен видеть или трогать эти места, а также предупредить, что если какой-то взрослый просит показать или хочет потрогать половые органы, то нужно отказаться и обязательно рассказать родителям о случившемся.

Также, по словам Журавлевой, одним из ключевых моментов, который необходимо объяснить ребенку, является то, что именно представляет собой секс. Журавлева привела следующий пример такой беседы:

Сексом занимаются два взрослых человека добровольно и по собственному желанию, после этого занятия могут появиться дети. Это один из способов, как взрослые люди проявляют друг к другу любовь. Детям лучше не заниматься этим, потому что они не готовы стать родителями, у них есть другие способы, как можно выразить свою любовь.

Чтобы диалог прошел легче, психолог рекомендовала приобрести книги про половое воспитание. При помощи них можно лучше рассказать тему, используя иллюстрации, пояснила специалист.

Ранее психологи предостерегли родителей от того, чтобы считать своего ребёнка озабоченным, если он первым спросил о сексе.