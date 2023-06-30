Психолог рассказала, как правильно расставаться Психолог Метелева посоветовала избегать эмоций при разрыве отношений

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Прежде чем принимать окончательное решение о разрыве с партнером, необходимо взвесить все аргументы и убедиться, что прекращение отношений действительно неизбежно, рассказала в беседе с Lenta.ru психолог Татьяна Метелева. Она также отметила, что расставаться нельзя в состоянии эмоционального возбуждения, а при разговоре важно соблюдать правила этики.

Исключайте негативные эмоции. Старайтесь избегать перехода на личности, оскорблений и обвинений. Всегда говорите о своих чувствах с позиции «я». Например: «я хочу », «мне неприятно твое поведение» и так далее, — посоветовала специалист.

Также, по ее словам, нужно максимально честно и конструктивно доносить точку зрения, избегать манипуляций, например «если бы ты поступил по-другому». Это может дать партнеру ложные надежды, как и фраза «дело не в тебе, а во мне», она создает иллюзию, что все можно вернуть и исправить.

Как рассказала психолог, зачастую расставание происходит на физическом уровне, однако эмоциональная привязанность к партнеру остается. Чтобы разобраться в своих переживаниях, эксперт предложила несложный тест.

Понять, что вы оказались в незавершенных отношениях, можно с помощью ряда факторов. Во-первых, вы мысленно ведете внутренний диалог с этим человеком. Во-вторых, пытаетесь что-то доказать бывшему партнеру, оправдаться перед ним. В-третьих, испытываете чувство стыда, вины, раздражения, злости, ненависти к партнеру, — рассказала Метелева.

По ее словам, избавиться от нерешенных вопросов с партнером можно, написав ему письмо с рассказом о своих чувствах и подробным описанием причин своих негативных эмоций в его адрес. Отправлять такое письмо не надо, его можно сжечь или опустить без адреса в почтовый ящик. Так реализуется внутренний импульс, и негативные чувства, направленные на партнера, не уходят внутрь.

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