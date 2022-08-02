Психолог рассказала, как правильно познакомить детей с отчимом или мачехой Психолог Журавлева призвала знакомить детей с отчимом или мачехой «в нейтральных местах»

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Знакомить детей с будущим отчимом или мачехой лучше в «нейтральном месте», таком как кафе или парк, заявила в беседе с NEWS.ru семейный психолог Татьяна Журавлева. Она пояснила, что в такой обстановке ребенок получит положительные эмоции от общения с новым членом семьи. Родные мамы и папы при этом должны заранее сообщить о подобных переменах наследникам, добавила Журавлева.

Спросите у ребенка, в какой обстановке он бы хотел это сделать. Покажите, что его мнение для вас важно. Место для знакомства должно быть нейтральное: кафе, парк, зоопарк и так далее. Лучше такое, которое ему точно понравится и где можно не только пообщаться, но и получить совместные положительные эмоции, — отметила Журавлева.

По ее мнению, на самой встрече лучше дать ребенку возможность задать любые интересующие его вопросы, а если он застесняется, можно передать слово своему партнеру, чтобы тот сам рассказал о себе. Журавлева также отметила, что лучше сразу не съезжаться, чтобы дать время для возникновения дружеской атмосферы. По словам эксперта, этот процесс может занять от месяца до года.

Расскажите ребенку, что ваш новый партнер — это не замена папе/маме, он просто хочет стать ему близким другом. Перед тем, как начать вместе жить, расскажите ребенку как будет выглядеть эта жизнь, что поменяется в бытовом плане, — рассказала Журавлева.

Ранее психолог заявила NEWS.ru, что мужчина не должен полностью обеспечивать женщину. Журавлева объяснила, что в данной ситуации рискует именно последняя, так как разрыв отношений грозит серьезными материальными проблемами, особенно если в паре есть дети. Она подчеркнула, что подобные вопросы лучше решить «по договоренности, но слово „должен“ неуместно».