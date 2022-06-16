Психолог рассказала, как правильно отдыхать Психолог Девятка: для комфортного отдыха необходимо определиться со своими желаниями

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Чтобы научиться правильно отдыхать, человеку надо в первую очередь ответить для себя на вопрос: «Что я хочу?», считает психолог Анна Девятка. В беседе с «Москвой 24» она порекомендовала попробовать несколько вариантов времяпрепровождения.

Чтобы найти то, что нравится, нужно попробовать и изучить доступные варианты времяпрепровождения. Кто-то любит спортивный отдых, кто-то жарит шашлыки на даче, а некоторым людям, чтобы расслабиться, обязательно нужна смена обстановки, — отметила Девятка.

Она отметила, что если человек много общается на работе, то ему нужен отдых от коммуникативной нагрузки. В таком случае можно прогуляться по лесу, покататься на сапах по Москве-реке или поплавать в бассейне, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Психолог порекомендовала прислушаться к себе и расставить приоритеты между активным отдыхом и пассивным.

Прислушайтесь к себе и сориентируйтесь, на каком этапе вы входите в процесс отдыха, нужно ли вам выспаться и «потюленить» пару дней с книжкой или же вы полны сил и сразу готовы к развлечениям, — призвала Девятка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всё большую популярность у жителей и гостей Подмосковья набирают глэмпинги — вид отдыха на природе, но с удобствами гостиничного уровня. По его словам, большинство из таких предприятий расширяются, что говорит о повышенном спросе на подобный отдых.