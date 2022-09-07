Психолог рассказала, как помочь ребенку победить страх ответа у доски Психолог Дэйс: если ребенок боится отвечать у доски, важно не усугубить этот страх

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Если у ребенка имеется страх, задача родителя не усугубить его, а показать, что с боязнью можно справиться, рассказала NEWS.ru психолог, невролог Эрстея Дэйс в беседе о том, как помочь школьнику совладать с волнением при ответе у доски. Специалист порекомендовала родителям напомнить детям о случаях, когда те переживали неприятные моменты, но проявили смелость.

Когда ребенок чего-то боится, задача родителей — не усугубить эту боязнь, а показать ему, что с ней можно справиться. Помните: страх не одолеть лобовой атакой, его необходимо как бы слегка «обманывать», — сказала Дэйс.

Психолог настоятельно рекомендует родителям, разговаривая с детьми, не отворачиваться и не отмахиваться от чувств школьников, поскольку это может обернуться фобиями, тиками, заиканиями и психосоматическими явлениями.

Не нужно обесценивать переживания ребенка, заявлять, что в случившемся на самом деле нет ничего страшного. Нельзя также излишне волноваться, причитать и всплескивать руками, иначе ребенок решит, что ему на самом деле есть, чего бояться, — объяснила эксперт.

Чтобы найти золотую середину, Дэйс рекомендовала следующий порядок действий. Сначала ребенку нужно сказать, что вы понимаете и разделяете его чувства, поскольку тоже стояли и у доски, и знаете, как это ответственно.

Обязательно попросите сына или дочь подробно описать свои переживания во время ответа у доски. Что происходило с телом ребенка? О чем он думал? Что представлял себе? — предложила Дэйс.

Затем предложите ребенку подумать о том, что участившееся сердцебиение — это не тревога, а наоборот, предвкушение чего-то приятного. Предложите ему посмотреть на ситуацию под таким углом, что ответ у доски хотя бы отчасти похож на выступление на утреннике в детсаду, когда волнение обернулось аплодисментами, отмечает психолог.

Если есть возможность, создайте для ребенка ощущение тактильной, физической безопасности во время этого разговора. Усадите его рядом с собой, приобнимите, возьмите его руку в свою. <....> Дайте ему опору — это одна из основных обязанностей родителей, — посоветовала Дэйс.

Психолог особо подчеркнула, что в такой ситуации ругать и наказывать ребенка за чувства, которыми он поделился, ни в коем случае нельзя, поскольку таким образом страхи только умножатся.

Ранее Дэйс предостерегла родителей от критики детей за плохие оценки. Невролог напомнила, что только семья может поддержать и защитить ребенка, в то время как мир полон людей, готовых осудить его.