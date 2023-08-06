Психолог рассказала, как подготовить ребенка к переходу в новую школу Психолог Булгакова посоветовала заранее готовить ребенка при переходе в новую школу

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При переходе ребенка в новую школу родители должны заранее подготовить его к смене окружающей среды, заявила в беседе с NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее мнению, новое место дает возможность ребенку начать жизнь «с чистого листа», для этого нужно заранее определить сильные и слабые стороны чада. При этом ребенок может оставаться самим собой в рамках нового места учебы, если он обладает необходимым набором навыков, подчеркнула специалист.

С подростком стоит поговорить, чего он хочет и составить план. Есть несколько стратегий поведения. Можно прийти «со своим уставом в чужой монастырь», и установить свои позиции, притом не меняясь. Если у подростка сильные позиции и развиты навыки общения. А можно вести себя иначе, чем в прошлой школе, начать с чистого листа и рассмотреть переход как трамплин. Для этого составляем список своих сильных и слабых сторон, вырабатываем линии поведения. Подростки на это способны, — считает Булгакова.

Она советует поговорить с будущими одноклассниками ребенка на тему школьных традиций и порядков. Психолог отмечает, что им будет только приятно почувствовать себя «старожилами» и объяснить новичку, что и как. Также специалист советует участвовать в различных школьных активностях, но не пытаться нравиться всем подряд. Кроме этого на новом месте учебы нужно найти друга со схожими интересами и характером, считает Булгакова.

Найдите друга. Всегда в классе (или параллельном) найдется человек со сходными интересами и характером, который вас поддержит. Обратитесь к классному руководителю. Он может и должен проводить работу на сближение, объединение, — подчеркивает психолог.

По ее словам, родители также должны поговорить с ребенком о своем опыте перехода на новую работу или переезде. Булгакова советует поделиться всеми деталями и эмоциями, поскольку это поможет ребенку составить свой план на будущее.

Ранее кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала, что родителям очень важно настроить своих детей на новый учебный год, это нужно делать спокойно и ни в коем случае не вселять чувство страха. По ее словам, не нужно пугать ребенка школой, допускать агрессивное поведение в его адрес, возбуждать негативные эмоции, говоря, что за лето он разленился. Как отметила психолог, необходимо настраивать своих детей так, чтобы они с удовольствием шли на занятия, будь то детский сад, школа или университет.