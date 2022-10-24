Психолог рассказала, как перестать думать о бывшем партнере Психолог Масолова: чтобы перестать думать о бывшем партнере нужно выписывать мысли о нем

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Чтобы перестать думать о бывшем партнере нужно сначала признать факт зацикленности на нем, рассказала бывшем партнере из головы это не значит, что любовь к нему еще жива, рассказала в беседе с «ФедералПресс» психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова. Она посоветовала записывать мысли о бывшем партнере и составить список всех испытываемых к нему чувств. Затем каждое из них нужно будет проработать до тех пор, пока высказать больше будет нечего, объяснила специалист.

Чтобы перестать думать о бывшем, как это ни странно звучит, нужно разрешить думать о нем <...> Ответьте на вопрос — как эти чувства живут в вашем теле? Какие телесные ощущения вы замечаете, когда злитесь на бывшего, а какие — когда испытываете разочарование, — отметила Масолова.

Психолог объяснила, что если человек не может выкинуть мысли о бывшем партнере из головы это не значит, что любовь к нему еще жива. По ее словам, зацикленность на бывшем означает, что к нему остались скорее негативные чувства, которые могут не распознаваться психикой, если человек не умеет дифференцировать свои эмоции, и тогда он может найти объяснение в том, что романтические чувства еще остались. Но, по словам эксперта, если зацикленный на бывшем партнере человек на протяжении какого-то времени будет записывать свои мысли о нем, он удивится, что это вовсе не любовь.

После расставания мы думаем о человеке не потому, что у нас остались еще романтические чувства, а потому что у нас остались обиды, разочарование и злость, — уверена психолог.

Семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова ранее рассказала, что в семейных конфликтах, как правило, муж или жена чувствуют неуважение к себе, в ситуации, когда одного из супругов не поддерживают, возникает ощущение, что его ценность в глазах другого человека уменьшена. По ее словам, в подобные ссоры часто закладываются отголоски детских отношений со своими родителями. Для решения семейного конфликта человеку важно понять, что детство закончилось и во взрослом возрасте проблемы решаются по-другому, подчеркнула она.