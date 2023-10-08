Психолог рассказала, как перестать бояться выступать перед публикой

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Свою речь перед выступлением необходимо репетировать перед зеркалом, чтобы не бояться публики, рассказала NEWS.ru психолог Людмила Осипова. Кроме того, она посоветовала попросить родных или друзей побыть зрителями.

Все выдающиеся ораторы таким образом готовятся к речи. Актеры, танцоры и певцы не один прогон делают перед выходом на сцену. Когда вы отрепетировали самостоятельно, устройте вечеринку и выступите перед друзьями, — рассказала Осипова.

Она напомнила, что важно адекватно отнестись к обратной связи. По ее словам, репетицию нужно провести заранее, и тогда будет время внести коррективы.

Психолог добавила, что, выходя на сцену или к микрофону на мероприятии, можно честно признаться в волнении и попросить зрителей поддержать вас аплодисментами. Осипова объяснила, что открытость и искренность подкупают и помогут расположить к себе публику. Выйдя на сцену, можно даже пошутить, поскольку смех является хорошей терапией и позволит снять напряжение.

Представьте, что вы король или королева, выступающие перед подданными. Нам всегда легче общаться с теми, кто ниже нас по возрасту, рангу, статусу, социальному положению, — добавила специалист.

Психолог отметила, что страх выступлений — это программа уровня выживания, и, как и любую другую программу, ее можно убрать, резюмировала Осипова.

Ранее кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала, что неискренняя улыбка для искусственной демонстрации позитива может усилить внутренний дискомфорт. По ее словам, улыбка через силу порождает конфликт между реальными эмоциями и вынужденным поведением, создавая лишнее психологическое напряжение.