Психолог рассказала, как перестать бояться ходить к врачу Психолог Философ: побороть страх ходить к врачу можно, если мыслить прагматично

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если начать мыслить прагматично и позитивно, то можно навсегда избавиться от страха перед походами к врачу, рассказала NEWS.ru психолог Марина Философ. По ее словам, в такой ситуации важно занять взрослую позицию и побороть переживания из детства, когда все медицинские процедуры казались болезненными и противными.

Перестать бояться визитов к врачу можно, если начать мыслить прагматично: если недуг, особенно тяжелый, уже есть, то лучше узнать об этом на ранних стадиях и успеть вылечиться или вовремя купировать хронические состояния. Займите взрослую позицию, не бойтесь узнать диагноз, — призвала психолог.

Она добавила, что в этом случае можно будет понять, с чем человек имеет дело, с какими осложнениями, в том числе внезапными, может столкнуться. Кроме того, психолог посоветовала обратиться к нескольким специалистам сразу. Такой подход она объяснила тем, что у всех специалистов разная манера общения.

Возможно, ваш страх связан с медиком-грубияном, когда-то наоравшим на вас в детстве. Если есть возможность, сходите к знакомому врачу, с которым можно поговорить более откровенно, кого вы знаете не только как медика, — рекомендовала Философ.

Эксперт добавила, что важно сохранять позитивное мышление и помнить, что врач не враг. Она объяснила, что страх, ожидание чего-то негативного, что может случиться является движением в сторону болезней.

Чтобы ничего себе не надумывать, надо знать. Наличие информации и понимания снимает тревожность. Поэтому, не избегаем обследований, а по-взрослому ответственно планируем заботу о своем здоровье, — резюмировала специалист.

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