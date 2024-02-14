Психолог рассказала, как относиться к подростковой влюбленности Психолог Васильева: подростковую влюбленность лучше не критиковать

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Влюбленность является значимым этапом в жизни ребенка и родителям не следует критиковать выбор подростка, рассказала в беседе с РИАМО психолог Евгения Васильева. По ее словам, это может испортить отношения между ребенком и взрослыми.

Родителю не стоит критиковать выбранного подростком партнера и настраивать против него. Это может испортить отношения между родителем и ребенком и сблизить влюбленных: они сплотятся для того, чтобы вместе преодолевать препятствие в виде непонимающих взрослых, — объяснила специалист.

Она напомнила, что влюбленный человек под влиянием эмоций идеализирует своего партнера, теряя способность оценивать его объективно, не замечая недостатков и преувеличивая достоинства. Поэтому если родители видят, что партнер не соответствует их ребенку в воспитании или интеллектуальном развитии, то лучше всего не запрещать им общаться, а, наоборот, приглашать их вместе домой, беседовать, обсуждать семейные ценности и просить гостя высказаться на важные темы.

Вполне возможно, что, услышав размышления объекта воздыхания, ваша дочь или ваш сын задумаются о своем выборе, — резюмировала эксперт.

Ранее мнемонист Николай Ягодкин предупредил, что люди в состоянии влюбленности начинают хуже мыслить. Эксперт подчеркнул, что это связано с преобладанием эмоциональной составляющей над рациональной.